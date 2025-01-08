Армія ворога атакувала дві громади Миколаївщини

Уночі над областю збили один "шахед".

Упродовж доби російська армія атакувала дві громади Миколаївської області. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 7 січня, о 12:05 ворог атакував дроном типу FPV й о 16:10 здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також учора, 7 січня, о 15:05 та 18:25 під артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Люди не постраждали.

У ніч на 8 січня захисники знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.