Армія ворога атакувала дві громади Миколаївщини

Упродовж доби російська армія атакувала дві громади Миколаївської області. Минулося без постраждалих.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Учора, 7 січня, о 12:05 ворог атакував дроном типу FPV й о 16:10 здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Також учора, 7 січня, о 15:05 та 18:25 під артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Люди не постраждали.
У ніч на 8 січня захисники знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.
- Наприкінці грудня унаслідок атаки ворожих БпЛА на Миколаївщині виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури