Окупанти знищили підручники з історії, книги про голодомор, злочини комуністичного режиму й навіть казки.

Росіяни знищили українську літературу в бібліотеках на ТОТ Херсонщини

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни знищили українську літературу в бібліотеках.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Літературу роками визнавали в бібліотеках як “екстремістську”. Щоправда “екстремістами” стали класики літератури, підручники з історії, книги про голодомор, злочини комуністичного режиму й навіть казки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідальність за знищення літератури взяло на себе т. зв. міністерство культури в окупаційній адміністрації.

В Центрі нацспротиву запевнили, що імена відповідальних відомі, і їм “доведеться незабаром завершити карʼєру через непереборні обставини”.