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Росіяни знищили українську літературу в бібліотеках на ТОТ Херсонщини

Окупанти знищили підручники з історії, книги про голодомор, злочини комуністичного режиму й навіть казки.

Росіяни знищили українську літературу в бібліотеках на ТОТ Херсонщини
Росіяни знищили українську літературу в бібліотеках на ТОТ Херсонщини
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни знищили українську літературу в бібліотеках.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Літературу роками визнавали в бібліотеках як “екстремістську”. Щоправда “екстремістами” стали класики літератури, підручники з історії, книги про голодомор, злочини комуністичного режиму й навіть казки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідальність за знищення літератури взяло на себе т. зв. міністерство культури в окупаційній адміністрації

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В Центрі нацспротиву запевнили, що імена відповідальних відомі, і їм “доведеться незабаром завершити карʼєру через непереборні обставини”.

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