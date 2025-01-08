Росіяни знищили українську літературу в бібліотеках на ТОТ Херсонщини

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни знищили українську літературу в бібліотеках.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
“Літературу роками визнавали в бібліотеках як “екстремістську”. Щоправда “екстремістами” стали класики літератури, підручники з історії, книги про голодомор, злочини комуністичного режиму й навіть казки”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідальність за знищення літератури взяло на себе т. зв. міністерство культури в окупаційній адміністрації.
В Центрі нацспротиву запевнили, що імена відповідальних відомі, і їм “доведеться незабаром завершити карʼєру через непереборні обставини”.
- Росіяни продовжують пропагандистську політику на тимчасово окупованих територіях України. У грудні окупанти завезли чергову партію російської літератури.
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На ТОТ Запорізької області окупанти продовжують вилучати з бібліотек українські книги та замінювати їх на російську пропагандистську літературу.