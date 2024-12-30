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Росіяни завезли на тимчасово окуповані території України чергову партію пропагандистської літератури

Натомість українські книги вилучені з бібліотек.

Росіяни завезли на тимчасово окуповані території України чергову партію пропагандистської літератури
Фото: ЦНС

Росіяни продовжують пропагандистську політику на тимчасово окупованих територіях України. У грудні окупанти завезли чергову партію російської літератури. 

Про це інформує Центр нацспротиву.

У шкільні бібліотеки на тимчасово окупованих територіях України росіяни завезли нову партію пропагандистської літератури.

"Традиційно ворог завіз книги з “історії сво”, в яких робить жертву агресором й змінює реальність. Крім кремлівської інтерпретації історії, росіяни завезли книги з російської літератури та збірники російських казок", — пишуть у спротиві.

Таким чином ворог посилює інформаційний тиск на дітей з ТОТ й розвиває мережу додаткових каналів пропаганди. Натомість українські книги вилучені з бібліотек.

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