Командування Сил територіальної оборони ЗСУ стало першим серед родів і сил, яке влаштувало різдвяно-новорічне свято для родин військовослужбовців.

За інформацією командування, у святкуванні взяло участь кілька сотень дітей полонених, зниклих безвісти і загиблих військовослужбовців Сил ТрО. Організували захід спільно з Об'єднанням родин захисників територіальної оборони міст України.

Фото: ТРО Медіа

На дітей чекали лялькова вистава про народження Ісуса Христа, святковий концерт, ігри з аніматорами біля ялинки і фотозона.

Командувач Сил ТрО генерал-майор Ігор Плахута, який привітав дітей з прийдешніми святами, запропонував іншим підрозділам ЗСУ перейняти цю ініціативу.

«Передаю цю естафету командирам інших підрозділів, адже діти наших захисників заслуговують на це. Війна не має бути перепоною для різдвяного й новорічного настрою дітей наших воїнів», - сказав Плахута.

Заступник начальника штабу Командування Сил ТрО ЗСУ полковник Дмитро Бородавка зазначив, що подібні зустрічі із родинами захисників стали вже традиційними.

Фото: ТРО Медіа

Фото: ТРО Медіа

Фото: ТРО Медіа

Фото: ТРО Медіа

Фото: ТРО Медіа

Фото: ТРО Медіа