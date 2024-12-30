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Партизани розвідали військовий аеродром ФСБ у республіці Марій Ел у Росії

На аеродромі росіяни зберігають військові літаки та вертольоти.

Партизани розвідали військовий аеродром ФСБ у республіці Марій Ел у Росії
Фото: Атеш

Агенти партизанського руху "Атеш" здійснили розвідку військового аеродрому ФСБ у республіці Марій Ел (РФ). Там росіяни зберігають свої військові літаки та вертольоти.

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Аеродром розташований поблизу міста Йошкар-Ола в республіці Марій Ел. Він раніше використовувався 681-м винищувальним авіаполком ППО, але наразі там розміщена авіагрупа ФСБ.

В ході розвідки було виявлено, що на аеродромі перебувають багатоцільові вертольоти Мі-8 і Ка-226, а також військово-транспортні літаки Ан-72, Ан-26 та Іл-76. Ця техніка використовується для перевезення вантажів та персоналу. На об'єкті діють посилені заходи безпеки та секретності.

За словами партизанів, через брак кваліфікованих кадрів в рядах російських спецслужб спостерігається зниження їхньої здатності контролювати ситуацію. 

"Через дефіцит кваліфікованих кадрів російські спецслужби вже не бачать що відбувається у них під самим носом. Водночас наші агенти успішно виконують завдання і залишаються непоміченими", — зазначають в "Атеш".

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