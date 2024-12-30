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У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільного

52-річний чоловік перебуває під наглядом медиків.

У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільного
Фото: Інна Варениця

У Херсоні через атаку російського БпЛА постраждав 52-річний місцевий житель.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона 52-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення плеча та кисті", — зазначають в адміністрації.

Чоловік самостійно звернувся до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

  • Учора ввечері російська артилерія вдарила по Дніпровському району Херсона. Ворожим вогнем потрощено два приватні будинки, а також дві цивільні автівки. Поранень зазнав 62-річний чоловік.
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