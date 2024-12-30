У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільного

У Херсоні через атаку російського БпЛА постраждав 52-річний місцевий житель.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона 52-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення плеча та кисті", — зазначають в адміністрації.
Чоловік самостійно звернувся до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків.
- Учора ввечері російська артилерія вдарила по Дніпровському району Херсона. Ворожим вогнем потрощено два приватні будинки, а також дві цивільні автівки. Поранень зазнав 62-річний чоловік.