У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільного

52-річний чоловік перебуває під наглядом медиків.

LB.ua в Google News

У Херсоні через атаку російського БпЛА постраждав 52-річний місцевий житель.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона 52-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення плеча та кисті", — зазначають в адміністрації.

Чоловік самостійно звернувся до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків.