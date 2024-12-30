МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд

У 2024 році було ухвалено рішення про надання 415 дипломів докторів наук і 341 диплома кандидата наук.

В Україні одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеня, а стосовно трьох людей скасовано рішення про присудження наукових ступенів у 2024 році.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що в 2024 році було ухвалено рішення про надання 415 дипломів докторів наук і 341 диплома кандидата наук.

У МОН також повідомили, що цього року не ухвалювали рішень про позбавлення наукового ступеня. Водночас зазначається, що одна особа добровільно відмовилася від наукового ступеня - Богдан Базарник.

"Також у цей період скасовано рішення спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукового ступеня доктора наук двом здобувачам і щодо присудження ступеня кандидата наук одному здобувачу", - зазначили в міністерстві.

"Стосовно чотирьох людей, щодо яких Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти раніше ухвалено рішення про наявність академічного плагіату в дисертаціях, а також подано подання до Міносвіти про позбавлення їх наукових ступенів, у відомстві повідомили, що жодного з них на сьогодні не позбавлено наукового ступеня", - додали в МОН.

Зокрема, Київський окружний адміністративний суд визнав протиправними й скасував рішення Нацагентства якості вищої освіти щодо виявлення плагіату в дисертації колишнього міністра освіти і науки України, першого проректора Національного університету "Чернігівська політехніка" Сергія Шкарлета.

Також Вінницький окружний адмінсуд визнав протиправним і скасував рішення Нацагентства щодо встановлення в дисертації проректора з навчальної роботи та регіонального розвитку Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА) Романа Аксельрода фактів академічного плагіату. Пізніше Сьомий апеляційний адміністративний суд залишив це рішення чинним.

Полтавський окружний адміністративний суд визнав протиправними й скасував рішення Нацагентства щодо виявлення плагіату в дисертації ексректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимира Онищенка.

Крім того, Київський окружний адміністративний суд у жовтні 2024 року відкрив провадження в справі щодо рішення Нацагентства стосовно дисертації директора Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО) Євгена Баженкова.

У 2022-2023 роках в Україні чотирьох людей позбавилинаукових ступенів, двоє відмовилися добровільно й щодо 11 людей скасовано рішення про присудження наукових ступенів.

У 2022 році ухвалено рішення про надання 222 дипломів докторів наук і 447 дипломів кандидатів наук. А в 2023 році - 245 дипломів докторів наук і 224 дипломів кандидатів наук.

Як повідомлялося, в 2023 році міністр освіти і науки Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня. Це стало можливим завдяки новому механізму.



Слідом за ним офіційно відмовився від наукового ступеня доктора технічних наук голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.