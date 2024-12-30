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Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині, під удар потрапила жінка

63-річна жінка перебувала на вулиці.

Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині, під удар потрапила жінка
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні опівдні росіяни атакували з артилерії селище Білозерку Херсонської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Під ворожий удар потрапила 63-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала закриту черепно-мозкову травму і контузію.

Бригада “швидкої” надала потерпілій меддопомогу на місці.

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Учора ввечері російська артилерія вдарила по Дніпровському району Херсона. Ворожим вогнем потрощено два приватні будинки, а також дві цивільні автівки. Вибухову травму та уламкові поранення обличчя дістав 62-річний чоловік.

За минулу добу внаслідок обстрілів росіян на Херсонщині одна людина загинула, ще 4 – дістали поранення.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Приозерне, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Садове, Придніпровське, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Львове, Новоберислав, Михайлівка, Бургунка, Заможне, Новорайськ, Новокаїри, Новоолександрівка, Милове, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Тягинка, Миколаївка, Ольгівка, Веселе та місто Херсон.

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