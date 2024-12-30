Вартість страв: від 170 до 190 гривень.

Укрзалізниця запуска в тестовому режимі повноцінні гарячі обіди на обраних поїздах.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

З цього тижня починається тестування харчування на деяких найдовших рейсах:

№351/352 Київ — Кишинів

№95/96 Київ — Рахів

№29/30 Київ — Ужгород

№4/3 Запоріжжя — Ужгород

Фото: УЗ

Зазначається, що страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання. Меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко.

У тестовому меню будуть доступні:

карпатські деруни;

омлет із житомирських яєць;

курка з подільською картоплею та овочами;

кримськотатарський плов з яловичиною.

Вартість страв: від 170 до 190 гривень.

Фото: УЗ