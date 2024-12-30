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Укрзалізниця запускає повноцінні гарячі обіди на чотирьох рейсах

Вартість страв: від 170 до 190 гривень.

Укрзалізниця запускає повноцінні гарячі обіди на чотирьох рейсах
Укрзалізниця, обід
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця запуска в тестовому режимі повноцінні гарячі обіди на обраних поїздах.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

З цього тижня починається тестування харчування на деяких найдовших рейсах:

  • №351/352 Київ — Кишинів
  •  №95/96 Київ — Рахів
  •  №29/30 Київ — Ужгород
  •  №4/3 Запоріжжя — Ужгород

Фото: УЗ

Зазначається, що страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання. Меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко.

У тестовому меню будуть доступні:

  •  карпатські деруни;
  •  омлет із житомирських яєць;
  •  курка з подільською картоплею та овочами;
  •  кримськотатарський плов з яловичиною.

Вартість страв: від 170 до 190 гривень.

Фото: УЗ

  • У 2018 році  Укрзалізниця презентувала нове харчування в деяких нічних поїздах. Спочатку їжу "протестували" на пасажирах поїздів №81 Київ-Ужгород, №104 Київ - Маріуполь, №7 Київ - Івано-Франківськ, №749 Київ - Івано-Франківськ, а потім - розширили на більшу кількість поїздів.
  • Крім ланчбоксу, пасажирам пропонувалося купити йогурт, сирники, кашу, сендвічі, кус-кус, пасту Болоньєзе, картопляне пюре, чізкейк і брауні, а також бульйон і грибний суп.
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