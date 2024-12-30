Укрзалізниця запуска в тестовому режимі повноцінні гарячі обіди на обраних поїздах.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
З цього тижня починається тестування харчування на деяких найдовших рейсах:
- №351/352 Київ — Кишинів
- №95/96 Київ — Рахів
- №29/30 Київ — Ужгород
- №4/3 Запоріжжя — Ужгород
Зазначається, що страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання. Меню розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко.
У тестовому меню будуть доступні:
- карпатські деруни;
- омлет із житомирських яєць;
- курка з подільською картоплею та овочами;
- кримськотатарський плов з яловичиною.
Вартість страв: від 170 до 190 гривень.
- У 2018 році Укрзалізниця презентувала нове харчування в деяких нічних поїздах. Спочатку їжу "протестували" на пасажирах поїздів №81 Київ-Ужгород, №104 Київ - Маріуполь, №7 Київ - Івано-Франківськ, №749 Київ - Івано-Франківськ, а потім - розширили на більшу кількість поїздів.
- Крім ланчбоксу, пасажирам пропонувалося купити йогурт, сирники, кашу, сендвічі, кус-кус, пасту Болоньєзе, картопляне пюре, чізкейк і брауні, а також бульйон і грибний суп.