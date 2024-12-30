Мін'юст відновив роботу трьох реєстрів після кібератаки

Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох нотаріальних реєстрів, що була призупинена внаслідок масштабної кібератаки Росії.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

"Після масштабної кібератаки росіян запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів", – йдеться у повідомленні.



Відтепер нотаріуси можуть здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також – проводити перевірку спеціальних бланків.

Зазначається, що всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів.

Також Мін'юст повідомив, що наразі вже впроваджено посилені заходи кіберзахисту. Триває робота над відновленням інших реєстрів.

Що відомо про кібератаку на реєстри