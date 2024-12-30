Уночі росіяни атакували Харківщину "шахедами"

Уночі російські окупанти атакували Харківщину "шахедами". На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

Ударів зазнали Чугуївський та Харківський райони.

У селі Таранівка внаслідок атаки було влучання в господарчу споруду на території домоволодіння, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Пізніше у місті Люботин було зафіксовано падіння уламків "шахеда" на відкриту територію у лісосмузі.

Також після півночі було влучання на відкриту територію поблизу автошляху між селами Печеніги та Кицівка Чугуївського району.