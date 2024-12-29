Зеленський обрав кандидатуру на посаду військового омбудсмана. Указ буде завтра

Президент закликав Верховну Раду та уряд "своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані".

Президент Володимир Зеленський анонсував початок роботи військового омбудсмана.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Був запит від наших військових – і це об’єктивна потреба – про створення особливої інституції військового омбудсмана. Потрібна така людина, яка буде здатна захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсман разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що обговорював створення такої інституції з міністром оборони, військовим командуванням і також із представниками громадянського суспільства.

"І зараз підготовлене перше рішення – указ про призначення уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що вже обрав кандидатуру на цю посаду.

"Сильну кандидатуру. Указ буде опублікований завтра. Разом із новим уповноваженим, із правозахисною спільнотою та Міністерством оборони погодимо відповідний законопроєкт..., а також відповідні системні основи його діяльності: повноваження, фінанси та все інше", - зазначив президент і попросив Верховну Раду та уряд "своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані".