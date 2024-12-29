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Керівник ЦПД: ​Росія демонструє небажання завершувати війну, потрібно визнати реальність

Коли посипеться російська економіка і ВПК, "уже буде байдуже, чого хоче Путін".

Керівник ЦПД: ​Росія демонструє небажання завершувати війну, потрібно визнати реальність
керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
Фото: Анна Стешенко

Росія дедалі більше демонструє небажання завершувати війну, про що свідчать слова голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можу додати, що РФ все більше демонструє небажання завершувати війну навіть в теорії. І зараз потрібно визнати реальність, що РФ потрібно зламати шляхом "обрізання крил" їх союзникам, а також інтенсивним знищенням їх воєнної логістики", - зазначив Коваленко.

За його словами, коли посипеться російська економіка і ВПК, "уже буде байдуже, чого хоче Путін".

Коваленко вважає, що заяви Лаврова про те, що РФ не влаштовують пропозиції команди обраного президента США Дональда Трампа щодо відтермінування членства України в НАТО на 20 років і введення контингенту миротворців ЄС і Великої Британії, - "традиційна російська тактика - множити дурню заради вигравання часу".

Напередодні російські пропагандистські ЗМІ навели слова Лаврова про те, що РФ не влаштовують пропозиції, які лунають від команди Трампа - відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент. Водночас Лавров зізнався, що в Москві "поки не отримували офіційних сигналів від США щодо війни в Україні".

  • Упродовж 2014-2022 років Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей період було досягнуто 20 угод про припинення вогню і всіх їх Росія швидко порушила.
  • У перші тижні після початку повномасштабної війни в Україні українська і російська делегації зустрічалися задля перемовин у Білорусі і в Туреччині. Успіхом розмови не завершилися, і росіяни не припиняли вчиняти воєнні злочини під час переможного процесу. Україна відкинула можливість переговорів із Путіним і сказала, що переговори про кінець війни можуть бути лише відповідно до української формули миру.  
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