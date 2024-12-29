Керівник ЦПД: ​Росія демонструє небажання завершувати війну, потрібно визнати реальність

Коли посипеться російська економіка і ВПК, "уже буде байдуже, чого хоче Путін".

Росія дедалі більше демонструє небажання завершувати війну, про що свідчать слова голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можу додати, що РФ все більше демонструє небажання завершувати війну навіть в теорії. І зараз потрібно визнати реальність, що РФ потрібно зламати шляхом "обрізання крил" їх союзникам, а також інтенсивним знищенням їх воєнної логістики", - зазначив Коваленко.

За його словами, коли посипеться російська економіка і ВПК, "уже буде байдуже, чого хоче Путін".

Коваленко вважає, що заяви Лаврова про те, що РФ не влаштовують пропозиції команди обраного президента США Дональда Трампа щодо відтермінування членства України в НАТО на 20 років і введення контингенту миротворців ЄС і Великої Британії, - "традиційна російська тактика - множити дурню заради вигравання часу".

Напередодні російські пропагандистські ЗМІ навели слова Лаврова про те, що РФ не влаштовують пропозиції, які лунають від команди Трампа - відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент. Водночас Лавров зізнався, що в Москві "поки не отримували офіційних сигналів від США щодо війни в Україні".