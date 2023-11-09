Дмитро Кулеба: За 2014-2022 роки Україна провела майже 200 переговорів із РФ і Росія порушила всі угоди

"Жоден із 200 раундів переговорів чи 20 угод про припинення вогню не завадили Путіну розпочати жорстоке тотальне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року", - наголосив міністр.

Упродовж 2014-2022 років Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соцмережі Х.

За словами Кулеби, за цей період було досягнуто 20 угод про припинення вогню і всіх їх Росія швидко порушила.

"Жоден із 200 раундів переговорів чи 20 угод про припинення вогню не завадили Путіну розпочати жорстоке тотальне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Ті, хто стверджує, що Україна має вести переговори з Росією зараз, або необізнані, або введені в оману, або вони встають на бік Росії і хочуть, щоб Путін узяв паузу перед ще більшою агресією", - наголосив глава МЗСУ.

Кулеба додав, що "ми не повинні і не потрапимо в цю пастку".

Нагадаємо, нещодавно американський канал NBC News з посиланням на джерела повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною питання щодо можливих переговорів з Росією. Опісля високопоставлений європейський дипломат заявив журналістам, що таких обговорень немає.

Нині президент Чехії Петр Павел заявив, що нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що наша держава може досягти військової переваги. Він додав, що наразі час зараз на боці Росії й у 2024 році із нею можуть розпочати переговори.