Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
ГоловнаСуспільствоВійна

Дмитро Кулеба: За 2014-2022 роки Україна провела майже 200 переговорів із РФ і Росія порушила всі угоди

"Жоден із 200 раундів переговорів чи 20 угод про припинення вогню не завадили Путіну розпочати жорстоке тотальне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року", - наголосив міністр.

Дмитро Кулеба: За 2014-2022 роки Україна провела майже 200 переговорів із РФ і Росія порушила всі угоди
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Упродовж 2014-2022 років Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соцмережі Х.

За словами Кулеби, за цей період було досягнуто 20 угод про припинення вогню і всіх їх Росія швидко порушила.

"Жоден із 200 раундів переговорів чи 20 угод про припинення вогню не завадили Путіну розпочати жорстоке тотальне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Ті, хто стверджує, що Україна має вести переговори з Росією зараз, або необізнані, або введені в оману, або вони встають на бік Росії і хочуть, щоб Путін узяв паузу перед ще більшою агресією", - наголосив глава МЗСУ.

Кулеба додав, що "ми не повинні і не потрапимо в цю пастку".

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, нещодавно американський канал NBC News з посиланням на джерела повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною питання щодо можливих переговорів з Росією. Опісля високопоставлений європейський дипломат заявив журналістам, що таких обговорень немає. 

Нині президент Чехії Петр Павел заявив, що нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що наша держава може досягти військової переваги. Він додав, що наразі час зараз на боці Росії й у 2024 році із нею можуть розпочати переговори.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies