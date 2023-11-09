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В Україні прискорять реалізацію першого проєкту малого модульного реактора

ММР важливі, зокрема, для заміщення постраждалих від російських обстрілів об'єктів вугільної генерації.

В Україні прискорять реалізацію першого проєкту малого модульного реактора
Ілюстративне фото: малий модульний реактор
Фото: uatom.org

В Україні прискорять реалізацію першого проєкту малого модульного реактора.

Про це повідомило Міністерство енергетики за підсумками зустрічі міністра Германа Галущенка та головного комерційного директора компанії NuScale Power Клейтона Скотта.

Сторони обговорили стан ліцензування проєкту малого модульного реактора NuScale в США та можливості для впровадження і прискорення реалізації технології ММР в Україні. За даними Міненерго, нині проєкт NuScale – це єдина технологія ММР, яка сертифікована Комісією з ядерного регулювання США та готова до комерційного впровадження. 

"Розвиток малих модульних реакторів в Україні є вкрай важливим для зміцнення енергетичної безпеки та незалежності нашої держави. Особлива їх роль - у використанні для заміщення постраждалих від російських обстрілів об'єктів вугільної генерації, а також для виробництва водню з метою декарбонізації економіки нашої країни", - сказав Галущенко. 

Клейтон Скотт запевнив у готовності його компанії до ще активнішої співпраці з українською стороною задля втілення проєктів. Сторони домовилися залучати представників українських та американських промислових організацій до роботи задля прискорення реалізації першого проєкту ММР в Україні. 

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Нагадаємо, навесні “Енергоатом” та американська компанія Holtec International домовилися про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160.

Нещодавно 12 держав-членів Євросоюзу звернулись до Єврокомісії із листом, у якому закликають створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів (ММР). Таким чином можна буде зміцнити енергетичний суверенітет і конкурентоспроможність промисловості ЄС.

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