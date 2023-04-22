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В Україні побудують до 20 атомних енергоблоків, - “Енергоатом”

Відповідну угоду “Енергоатом” підписав із американською Holtec International.

В Україні побудують до 20 атомних енергоблоків, - “Енергоатом”
Ілюстративне фото: малий модульний реактор
Фото: uatom.org

ДП “НАЕК “Енергоатом” та американська компанія Holtec International домовилися про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160.

Про це повідомляє компанія “Енергоатом”.  “21 квітня 2023 року президент ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін і президент та виконавчий директор американської компанії Holtec International Доктор Кріс Сінгх уклали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів (ММР). Петро Котін підписав договір в Києві, а Кріс Сінгх – у Камдені, штат Нью-Джерсі, США. На церемонії також були присутні міністр енергетики України Герман Галущенко та віцепрезидент Holtec International з питань діяльності в Україні Ріаз Аван”, - йдеться в повідомленні.

Очільник енергетичного відомства зазначив, що спорудження в Україні ММР не тільки сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави, але й дасть можливість замінити зруйновані російськими атаками теплоенергетичні потужності й досягнути цілей декарбонізації.

Україна має значний кадровий потенціал для розвитку провідних атомних технологій і докладатиме максимум зусиль, зокрема у співпраці і з американськими партнерами, для витіснення зі світового ринку російської атомної галузі. ММР – потужна технологія, яка також дозволить нам децентралізувати генерацію”, – сказав Герман Галущенко.

Угода передбачає будівництво до 20 реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Впровадження малих модульних реакторів допоможе й у заміщенні зруйнованих внаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей.

Як зазначив президент “Енергоатома” Петро Котін, угода із Holtec International ґрунтується на 20-річному досвіді успішної співпраці між компаніями. Вона дасть впровадити перспективні, безпечні, чисті, надійні й ефективні технології малих модульних реакторів та зробити Україну провідною країною світу в галузі чистої енергетики.

Документ також передбачає поглиблення співпраці між компаніями, спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки України. Крім того, угода сприятиме загальній декарбонізації української енергетики, посиленню енергетичної незалежності України та започаткує високотехнологічне виробництво на наших теренах деталей для ММР.

Зазначені проєкти потребують потужних інвестицій у вітчизняну енергетику загалом й атомну зокрема. Задля їх реалізації та кращої координації дій буде створений Спільний проєктний офіс, в якому працюватимуть не лише представники НАЕК «Енергоатом» та Holtec International, а й Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ та Міненерго України і всесвітньо відомих компаній Mitsubishi, Hyundai та інших.

Як відомо, американська компанія Holtec International, багаторічний партнер “Енергоатома”, виступала підрядником будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке в квітні 2022 року було введене в експлуатацію.

Зазначається, що SMR-160 – це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.

Нагадаємо, минулого тижня глава уряду Денис Шмигаль заявив, що відновлення України почнеться вже цього року, на ці цілі потрібно 14 млрд доларів. Уряд визначив п’ять пріоритетів швидкого відновлення країни.

Раніше повідомлялось, що США збираються допомогти Україні поступово відмовитися від використання вугілля у виробництві електроенергії. Країни готують відповідну програму співпраці.

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