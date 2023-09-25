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«Енергоатом» вивів на максимальну потужність сім активних енергоблоків

Сумарна потужність атомної генерації наразі становить 6400 МВт.

«Енергоатом» вивів на максимальну потужність сім активних енергоблоків

«Енергоатом» вивів на максимальну потужність усі сім активних атомних енергоблоків, що раніше було заборонено через умови роботи ринку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

На даний час активізація семи енергоблоків додала 300 МВт потужності вітчизняній енергосистемі. Завдяки цьому, сумарна потужність вітчизняної енергосистеми становить 6400 МВт. 

Крім того, наразі ведуться перезавантаження та пускові операції на ще одному енергоблоці. 

Нагадаємо, у квітні “Енергоатом” підписав із американською Holtec International угоду щодо будівництва в Україні 20 атомних енергоблоків.

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