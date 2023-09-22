Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд розробляє механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування.

"Якщо аграрна або інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, в такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати. Це має суттєво прискорити процес очищення земель там, де це можливо. У проекті Держбюджету на 2024 рік ми заклали 2 млрд грн на гуманітарне розмінування", - сказав очільник Кабміну.

Наразі пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже відбувся на Житомирщині. При цьому держава зекономила 100 тисяч гривень бюджетних коштів.

Шмигаль додав, що у середині жовтня в Хорватії планують провести Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування України, за результатами якої очікують залучення додаткових фінансових ресурсів від донорів на цей напрямок.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що зараз в Україні працює 16 операторів протимінної діяльності, 26 - у процесі сертифікації. Ще 40 операторів звернулися чи збирають інформацію про процедури та перелік документів, необхідних для сертифікації.

Минулого місяця уряд сертифікував машину для розмінування, розроблену харківськими виробниками. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.