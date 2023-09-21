Україна залучила грант у 1,25 млрд доларів від США через Світовий банк

Кошти підуть на часткову компенсацію видатків державного бюджету, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Сьогодні, 21 вересня, до державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,25 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала 9,7 млрд доларів прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

Залучене фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету: забезпечення пенсійних виплат, виплат співробітникам ДСНС, оплати праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.

“Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 21,7 млрд доларів США від Сполучених Штатів. Фінансова допомога від США надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на держбюджет. Вдячний Уряду США за солідарність та масштабну підтримку”, - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністерство фінансів України спільно зі Світовим банком реалізує Проект PEACE in Ukraine та забезпечує прозорість залучення і використання коштів, наданих партнерами з розвитку.

У співпраці з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проект USAID SOERA, Мінфін проводить моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у 2022 році в рамках Проєкту.

Також для підвищення прозорості та підзвітності використання зовнішнього фінансування Міністерство фінансів України публікує детальну інформацію про видатки державного бюджету 2022 року та першого кварталу 2023 року, які компенсували іноземні партнери, у тому числі США, у рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine.

Нагадаємо, USAID і Мінвідновлення співпрацюватимуть над розвитком експортної інфраструктури України. Загальний обсяг фінансування проєкту становить $130 мільйонів.