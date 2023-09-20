Нафтогаз виконав кредитні зобовʼязання перед інвесторами за єврооблігаціями

НАК “Нафтогаз України” здійснила платежі, необхідні для реструктуризації єврооблігацій з терміном погашення у 2022 та 2026 роках.

Про це повідомила пресслужба Групи “Нафтогаз”.

Зазначається, що таким чином Група “Нафтогаз” вийшла з дефолту.

“Офіційний вихід з дефолту за єврооблігаціями 2022/26 дає можливість нам розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи. Цьому передувала велика робота з інвесторами. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за співпрацю та довіру”, - зазначив голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов.

Він наголосив, що компромісу вдалося досягти завдяки фінансовим та юридичним радникам.

Нагадаємо, Група "Нафтогаз" виконала план Кабінету міністрів із забезпечення обсягів газу в ПСГ з випередженням графіка.