Полтаві відновили подачу гарячої води, якої не було 5 днів, – начальник ОВА Дмитро Лунін

До 30 вересня «Полтаватеплоенерго» підпише новий договір на постачання газу для підігріву води.

В оселі жителів Полтави й низки міст регіону повернулася гаряча вода. Її не було п’ять днів, і мешканцям доводилося підігрівати воду в чайниках чи на газовій плиті. Постачання вдалося відновити вранці 14 вересня після успішних перемовин начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна з керівництвом «Групи Нафтогаз», які відбулися напередодні в Києві.

«13 вересня обласна адміністрація ініціювала та провела плідну зустріч із керівництвом «Нафтогазу». Ми розв’язали проблему з постачанням гарячої води та домовилися про те, що до 30 вересня профільне підприємство теплопостачання «Полтаватеплоенерго» підпише новий договір на постачання газу для підігріву води», – повідомив Дмитро Лунін у своєму телеграм-каналі.

Як зазначали місцеві ЗМІ, 9 вересня «Нафтогаз» відмовився підписати новий договір із «Полтаватеплоенерго». Причиною тому стали начебто багатомільйонні борги колишнього орендатора Кременчуцької ТЕЦ, які разом із майном перейшли на баланс «Полтаватеплоенерго» після знищення росіянами цієї теплоцентралі.

Однак, за словами Луніна, така ситуація виникла суто через бездіяльність керівника «Полтаватеплоенерго», який не налагодив дієву комунікацію з «Нафтогазом» та «Нафтогазтрейдингом». Начальник ОВА говорить, що борги ТЕЦ не мали жодного стосунку до укладання нового договору.

Дмитро Лунін звернувся до Полтавської обласної ради, яка фактично управляє цим комунальним підприємством, із вимогою відреагувати на бездіяльність свого керівника та зробити кадрові висновки.

Водночас він підкреслив, що ОВА та «Нафтогаз» уже напрацювали шляхи вирішення ситуації з боргом Кременчуцької ТЕЦ.

«Дякую члену правління групи «Нафтогаз» Івану Лукері за конструктивний діалог і спільне вирішення нагального питання! Ми обговорили 4 шляхи вирішення цієї проблеми. Один із них – реструктуризація боргу. Загалом усе це можна було вирішити, якби керівник підприємства особисто контактував із «Нафтогазом».