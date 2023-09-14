Голосування щодо відкриття реєстру декларацій може відбутися до кінця вересня, - Арахамія

Раніше Зеленський ветував закон, у якому відкриття декларацій було відтерміновано на рік.

Верховна Рада планує провести голосування щодо відкриття реєстру декларацій вже в цьому місяці.

Про це повідомив голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Президент повернув. Ми проголосуємо. Я думаю до кінця місяця все буде підписано і опубліковано", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ветував скандальний законопроєкт №9534, що передбачав лише добровільне відкриття декларацій посадовців. Раніше петиція із закликом ветувати його набрала понад 80 тис. голосів.

Як раніше повідомлялось, Верховна Рада України на засіданні 5 вересня ухвалила у другому читанні Закон № 9534 про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану. За закон в цілому проголосували 329 нардепів. За поправку про негайне відкриття реєстру не вистачило голосів, тож реєстри мають бути закритими іще рік, а посадовці добровільно вирішувати, чи хочуть вони показувати статки.