Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
"Мілітарний": характер пошкоджень корабля в Севастополі свідчить, що відновити його не зможуть. Фото супутників
"Мілітарний": характер пошкоджень корабля в Севастополі свідчить, що відновити його не зможуть. Фото супутників
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
ГоловнаПолітика

Голосування щодо відкриття реєстру декларацій може відбутися до кінця вересня, - Арахамія

Раніше Зеленський ветував закон, у якому відкриття декларацій було відтерміновано на рік.

Голосування щодо відкриття реєстру декларацій може відбутися до кінця вересня, - Арахамія
Фото: Пресслужба СН

Верховна Рада планує провести голосування щодо відкриття реєстру декларацій вже в цьому місяці.

Про це повідомив голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Президент повернув. Ми проголосуємо. Я думаю до кінця місяця все буде підписано і опубліковано", - сказав Арахамія.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ветував скандальний законопроєкт №9534, що передбачав лише добровільне відкриття декларацій посадовців. Раніше петиція із закликом ветувати його набрала понад 80 тис. голосів.

Як раніше повідомлялось, Верховна Рада України на засіданні 5 вересня ухвалила у другому читанні Закон № 9534 про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану. За закон в цілому проголосували 329 нардепів. За поправку про негайне відкриття реєстру не вистачило голосів, тож реєстри мають бути закритими іще рік, а посадовці добровільно вирішувати, чи хочуть вони показувати статки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies