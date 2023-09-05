Рада ще на рік закрила реєстр декларацій посадовців

Насправді реєстр декларацій для нардепів буде закритий ще на рік. Радники Офісу президента можуть не подавати декларації, а військові, особи рядового і начальницького складу, поліцейські - будуть подавати їх тільки протягом 90 днів з дня визначення дати завершення бойових дій.

Верховна Рада України на засіданні 5 вересня прийняла у другому читанні Закон № 9534 про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану. За закон в цілому проголосували 329 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Відповідний законопроєкт №9534 парламент ухвалив у першому читанні ще 27 липня.

За день до голосування членкиня Комітету, нардепка фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар повідомила, що Комітет антикорупційної політики проголосував за відновлення декларування.

Декларації за 21 та 22 рік треба буде заповнити до 31 січня 2024 року (протягом 90 днів), окрім суб’єктів декларування, що виконують завдання в інтересах нацбезпеки та беруть участь у веденні бойових дій.

«Але. По суті декларації будуть закритими щонайменше впродовж виборчого 2024 року, лише якщо декларант не захоче поставити галочку і зробити декларацію публічною», - написала вона.

Також народним депутатам по факту можна буде приховати оренду житла за державні кошти.

«Якщо орендована квартира до 75 метрів і ти отримуєш за неї компенсацію з бюджету, то декларант може її не декларувати. Натомість депутати селищних рад (до 10 тис. мешканців), навіть в тих регіонах, які зазнають постійних обстрілів, як то Запорізька чи Дніпропетровська область, змушені будуть декларуватися. Бо - типу «є корупційні ризики» в людей, що ні копійки не отримують з бюджету і точно втратили купу паперів в окупації».

Вона наголосила, що спочатку на комітеті 5 з 9 членів підтримали поправку «Європейської солідарності» щодо декларування позаштатних радників Офісу та прессекретаря Президента.

«Але почався скандал і результати голосування встановити не змогли… При переголосуванні вже було 3 голоси «за». Та всі - лише з опозиційних фракцій. Радники Офісу можуть видихнути. Депутати партії Слуга народу вчасно одумалися і відмазали їх від декларування», — наголошувала вона.

Вже під час засідання парламенту цю правку щодо декларування радників Офісу президента навіть не включили до порядку денного.

Також перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики, нардеп фракції «Голос» Ярослав Юрчишин повідомляв, що «найбільший ризик законопроєкту — закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, очевидно, що бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни. Більшість аргументів за закритий реєстр — це маніпуляція, мета якої — відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї і нові маєтки на Печерську».

На його думку, усі слушні аргументи щодо безпеки декларантів уже враховані до другого читання.

«Це — військові, окрім ВЛК і ТЦК, полонені, громадяни на тимчасово окупованих територіях. Усі вони не повинні декларуватись до закінчення воєнного стану або деокупації території».

Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна під час засідання окремо винесла на голосування в залі свою поправку №371 про негайне відкриття реєстру, без відстрочки на один рік. Однак цю правку підтримали лише 199 нардепів («Слуга народу» — 117, «Європейська солідарність» — 22, «Батьківщина» — 5, «Платформа за життя та мир» — 15, «За майбутнє» — 8, «Голос» — 17, «Довіра» — 7, «Відновлення України» — 1, позафракційні — 7).

Як повідомлялося, у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF ухвалення закону про відновлення декларування є структурним маяком із терміном виконання наприкінці липня.

Нагадаємо, що ще 30 січня 2023 року посли країн G7 та ЄС виступили за якнайшвидше ухвалення в Україні Державної антикорупційної програми та відновлення е-декларування та фінансового звітування політичних партій.

Раніше у Європейській комісії взяли до уваги інформацію про розслідування фактів корупції в Україні та привітали зусилля нашої держави, спрямовані на викорінення цього явища.