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МЗС України засудило антисемітську заяву Путіна про Президента України

Російський диктатор пов’язав єврейське походження Зеленського із героїзацією нацизму.

МЗС України засудило антисемітську заяву Путіна про Президента України
Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ засудило антисемітську заяву главу РФ Володимира Путіна про Президента України Володимира Зеленського

Як повідомив речник відомства Олег Ніколенко, у медіа з'явилася інформація, що Путін пов’язав єврейське походження Зеленського із героїзацією нацизму. 

"Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт", - підкреслив Ніколенко.

Речник МЗС України закликав світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. "У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою", - додав Ніколенко.

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Нагадаємо, раніше Путін назвав Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу". На що головний рабин України Моше Реувен Асман заявив, що особисто може сказати, що пишається Президентом, що "він не втік і робить все для допомоги українському народу".

Раніше головний рабин Москви повідомив, що у Росії зростає антисемітизм, і що найкращий варіант для російських євреїв - виїхати.

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