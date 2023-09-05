МЗС України засудило антисемітську заяву Путіна про Президента України

Міністерство закордонних справ засудило антисемітську заяву главу РФ Володимира Путіна про Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив речник відомства Олег Ніколенко, у медіа з'явилася інформація, що Путін пов’язав єврейське походження Зеленського із героїзацією нацизму.

"Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт", - підкреслив Ніколенко.

Речник МЗС України закликав світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. "У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше Путін назвав Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу". На що головний рабин України Моше Реувен Асман заявив, що особисто може сказати, що пишається Президентом, що "він не втік і робить все для допомоги українському народу".

Раніше головний рабин Москви повідомив, що у Росії зростає антисемітизм, і що найкращий варіант для російських євреїв - виїхати.