Рада звільнила голову Антимонопольного комітету Піщанську

Відповідну посаду вона обіймала більше трьох років.

Верховна Рада звільнила голову Антимонопольного комітету України Ольгу Піщанську.

За це рішення проголосували 306 нардепів за мінімально необхідних 226.

Піщанська була призначена головою АМКУ 16 липня 2020 року. Відповідну посаду вона обіймала більше трьох років (3 роки, 1 місяць та 20 днів).

Під час виступу у парламенті Піщанська заявила, що "свою функцію реформи АМКУ виконала" і вважає, що "прийшов час звільнити місто для інших".

Раніше Піщанська була першою заступницею голови АМКУ - державного уповноваженого. А до цього - була менеджеркою з постачання гірничо-металургійного комбінату "Арселор Міттал Кривий Ріг". Вона очолювала закупівельний напрямок у період, коли нинішній глава АМКУ Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

Нагадаємо, сьогодні вранці Піщанська подала до парламенту заяву про звільнення. Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомляв, що головою АМКУ стане Павло Кириленко, який обіймає посаду голови Донецької ОВА.

Піщанська може стати новим головою ФДМУ замість Рустема Умєрова, якого хочуть призначити міністром оборони.