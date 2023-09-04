Дмитро Кулеба вважає, що після Путіна Ердоган поспілкується із Зеленським щодо "зернової угоди"

Україна виступає проти поступок у санкціях щодо Росії та наполягає на розвитку альтернативного зернового коридору, зазначив глава МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що за підсумками розмови президентів Туреччини і Росії у Сочі Реджеп Таїп Ердоган поспілкується і з Володимиром Зеленським щодо "зернової угоди".

Про це Кулеба сказав на пресконференції, передає "Суспільне".

"Між президентом Зеленським і президентом Ердоганом довірливі відносини, я переконаний, що за результатами розмови з Путіним відбудуться контакти між президентом Ердоганом і президентом Зеленським, вони детально обговорять, про що йшлося і до чого домовилися, якщо домовилися, в Сочі", - зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, що "наша позиція дуже проста - Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена, друге, вона має бути відновлена не шляхом виконання забаганок і шантажу РФ, тому що ніяких правових політичних підстав для виходу з угоди в росіян не було".

Глава МЗС висловився проти поступок Росії, адже якщо це зробити зараз, то згодом РФ знову вийде з угоди і висуне нові вимоги. Також Кулеба додав, що Україна негативно реагуватиме, якщо для відновлення угоди ООН домагатиметься скасування деяких санкцій для Росії.

"ООН сама по собі санкції не запроваджує, але правда в тому, що ООН підписала меморандум з РФ, і там написані якісь речі, і ООН намагається допомогти іншим суб’єктам. Але ж там маячня", — сказав міністр закордонних справ України, додавши, що йдеться не про санкції, а про конкретні бізнес-інтереси конкретних російських чиновників, високопосадовців з найближчого кола Путіна.

"Не треба нікого дурити, що ми, роблячи це, турбуємося про африканця, який буде купувати дешевший хліб, або взагалі матиме до нього доступ. Конкретно розв'язуючи проблему "Россельхозбанку" люди допомагають людині Х в оточені Путіна відновити доступ до кешу. От і вся історія, все інше — це намагання кимось зманіпулювати", — заявив Кулеба.

Також глава МЗСУ підкреслив, що Україна наполягає на тому, аби розвивати альтернативні морські коридори до Чорноморської зернової ініціативи, оскільки "Росії вірити не можна" - вона навіть повернувшись до угоди, може її саботувати. Наприклад, інспектуватиме малу кількість кораблів і таким чином гальмувати роботу коридору.

Нагадаємо, 4 вересня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори із російським диктатором Володимиром Путіним. Опісля Ердоган заявив, що, на його думку, незабаром стане можливим відновити Чорноморську зернову ініціативу, але треба "усунути недоліки".

Днями стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову листа, у якому озвучив "набір конкретних пропозицій", спрямованих на поновлення Чорноморської зернової ініціативи,

Згодом з'явилася інформація, що Організація об'єднаних Націй пропонує підключити до SWIFT дочірню фірму Россельхозбанку, а також розблокувати заморожені активи російських компаній з виробництва добрив в Європі.

Тим часом минулого місяця Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ. Наразі коридорами пройшли чотири судна.