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Арахамія: голова АМКУ Піщанська подала заяву про звільнення, її замінить очільник Донецької ОВА Кириленко

Очікується, що Піщанська стане новим головою ФДМУ замість Рустема Умєрова, який має очолити Міністерство оборони замість Резнікова.

Арахамія: голова АМКУ Піщанська подала заяву про звільнення, її замінить очільник Донецької ОВА Кириленко
Ольга Піщанська
Фото: censor.net.ua

Голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська подала до Верховної Ради заяву про звільнення.

Про це повідомив голови фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

“Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали”, –написав Арахамія.

Він зазначив, що наступного дня призначать Павла Кириленко на посаду голови АМКУ. 

Також Арахамія повідомив, що посада голови ФДМУ поки залишається без призначення.

Зазначимо, що Піщанська може стати новим головою ФДМУ замість Рустема Умєрова

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку. До цього президент Володимир Зеленський заявив, що змінить міністра оборони. Раніше LB.ua з посиланням на джерела повідомляв, що Олексія Резнікова збираються відправити у відставку. Натомість міністром оборони може стати нинішній голова Фонду державного майна Рустем Умєров. Президент уже мав із Умєровим зустріч щодо результатів роботи фонду. 

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