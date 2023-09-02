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Зеленський відвідає Нью-Йорк у вересні, - ЗМІ

Володимир Зеленський може взяти участь у засіданні Радбезу ООН щодо України.

Зеленський відвідає Нью-Йорк у вересні, - ЗМІ
Фото: скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку у вересні.

Про це повідомляє The Guardian.

Таку інформацію надав журналістам посол Албанії, котра головує у Радбезі ООН, Феріт Ходж.

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За його словами, також очікується, що Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України.

З 18 вересня світові лідери почнуть збиратися у Нью-Йорку для участі у засіданні на високому рівні Генасамблеї ООН. А 20 вересня відбудеться засідання Радбезу ООН щодо України.

Раніше LB.ua з посиланням на дипломатичні джерела повідомляв, що Володимир Зеленський може поїхати на засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, що відбудеться у вересні. Водночас, за нашою інформацією, глава держави не представлятиме “формулу миру”, про що раніше писало агентство Bloomberg.

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