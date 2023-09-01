Зеленський заявив, що з Путіним не можна домовлятися, бо той не дотримує слова

"І не питання, кому він дає це слово: своїм терористам чи якимось політичним лідерам усередині своєї держави чи ззовні. Путіну не можна довіряти, і його слово нічого не варте", - заявив український президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не можна домовлятися з очільником РФ Володимиром Путіним, то він не дотримує слова.

Про це Зеленський сказав під час онлайн-участі в міжнародній економічній закритій конференції Ambrosetti в Італії.

За словами Володимира Зеленського, є багато ознак того, що російський Президент убиває незручних для себе діячів усередині своєї країни, даючи їм перед цим публічні й непублічні гарантії, і це свідчить про слабкість Володимира Путіна.

"Тобто це говорить про слабкість його слова. Це, до речі, дуже важливий момент. На це треба всім нашим партнерам звернути увагу. Чи можна домовлятися в принципі з Путіним? Я думаю, що ні. За жодних умов. Тому що він не дотримує слова. І не питання, кому він дає це слово: своїм терористам чи якимось політичним лідерам усередині своєї держави чи ззовні. Путіну не можна довіряти, і його слово нічого не варте", – сказав Зеленський.

За словами Президента, події в Росії свідчать про те, що російський диктатор не довіряє інституціям своєї держави, не діє відповідно до її законів і ще не впевнений у тому, що радикально налаштована частина російського суспільства підтримає його.

Зеленський, відповідаючи на запитання, додав, що без звільнення всіх тимчасово окупованих українських територій не буде справжнього сталого миру ані в Україні, ані на європейському континенті. Зокрема, визволення півострова можна вирішувати дипломатичним або військовим шляхом, але останній матиме вищу ціну.

"Ми за те, щоб російські війська пішли з півострова без тиску нашої армії, тому що буде менше жертв. Ми бережемо своїх людей. Я зараз піклуюся тільки про своїх людей, а про росіян нехай піклується Президент Путін", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, торік Президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює проведення переговорів з Путіним. Також глава держави вважає логічним припущенням те, що російський диктатор піде на переговори тоді, коли Збройні Сили України дійдуть до Криму.