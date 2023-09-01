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Під Соледаром російський танк підірвався на власній міні, а тоді потрапив під обстріл українських бійців

Відео знищення ворожої техніки оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Під Соледаром російський танк підірвався на власній міні, а тоді потрапив під обстріл українських бійців
Фото: скриншот відео

Під Соледаром танк російських окупантів невдало спробував висунутися на вогневу позицію.

Як повідомив у телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, спершу ворожа техніка підірвалася на своїй міні, а тоді потрапила під обстріл САУ 2С3 "Акація" бійців 30-ї ОМБр.

Сирський оприлюднив відео знищення ворожої техніки.

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Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 4459 танків.

Бійці підрозділу CODE 9.2 за допомогою ударного дрона під Бахмутом знищили за одну ніч три одиниці російської техніки.

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