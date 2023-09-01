Під Соледаром танк російських окупантів невдало спробував висунутися на вогневу позицію.

Як повідомив у телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, спершу ворожа техніка підірвалася на своїй міні, а тоді потрапила під обстріл САУ 2С3 "Акація" бійців 30-ї ОМБр.

Сирський оприлюднив відео знищення ворожої техніки.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 4459 танків.

Бійці підрозділу CODE 9.2 за допомогою ударного дрона під Бахмутом знищили за одну ніч три одиниці російської техніки.