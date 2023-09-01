Розробку представили українським педагогам та учням, які навчаться в нашій державі та поза її межами.

Президент Володимир Зеленський провів першу презентацію проєкту освітньої системи "Мрія".

З нагоди Дня знань він поспілкувався в режимі відеоконференції з українськими учнями та педагогами й привітав їх із початком нового навчального року. До онлайн-спілкування долучилися майже 40 навчальних закладів із 23 областей України, а також з-за кордону. Зокрема, це школи з прифронтових областей, навчальні заклади, які прийняли учнів-переселенців, школа з міста Бахмута, яка працює у надзвичайному дистанційному форматі, заклади у Стамбулі, Вільнюсі, Варшаві, Мюнхені, де навчаються українські діти.

За словами Президента, застосунок "допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як "Дія".

Президент зазначив, що застосунок зазнаватиме змін та оновлень, зокрема, в плані дизайну, інтерфейсу, також збільшуватиметься кількість функцій. Оновлення представлятимуть очільники Мінцифри та Міносвіти.

Нагадаємо, нещодавно віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров заявив, що першу версію освітньої системи "Мрія" запустять наприкінці осені-взимку. Завданням системи буде аналіз стандартів освіти, вчителів, контенту, який дитина споживає додатково, які в дитини цілі. Далі на основі штучного інтелекту система допомагатиме через розуміння освітньої траєкторії знаходити корисний контент.

У "Мрії" будуть щоденники, контент, інформація про педагогів, можливості щодо пропозиції інновацій для закладів освіти, грантові можливості, а також якісна інформація про систему освіти.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що система "Мрія" міститиме в собі всі необхідні послуги для дітей, їх виховання, освіти, розвитку і майбутнього.