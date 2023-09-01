У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій

У Михайлівському Золотоверхому соборі попрощались із розвідником Максимом Нікітенком, який загинув 26 серпня під час штурму Роботиного у Запорізькій області. Вшанувати героя прийшли побратими з 132 окремого розвідбату та 46-ї бригади ДШВ, друзі і близькі, йдеться у повідомленні пресслужби "Євросолідарності".

П’ятий Президент Петро Порошенко згадує, що бачився із Максимом три тижні тому – тоді військовий вирвався з фронту, щоб провідати у реанімації після важкого поранення Марусю Звіробій.

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

«Знову важка втрата для нашої команди. Не віриться. Тільки три тижні тому бачилися… Сьогодні ми попрощалися з Максимом Нікітенком – відважним воїном, розвідником, командиром, який на штурм завжди йшов першим. Він з 30-ки, вся родина у них воює. Але в першу чергу мої слова підтримки – Марусі Звіробій. Вони ще з «Марусиних ведмедів» разом. Кажуть, що командир має йти в складі ядра групи, а не в дозорі, але це не про Максима. Він вів за собою своїх побратимів. Загинув під час звільнення Роботиного», – зазначає Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

«Щирі співчуття Марусі Звіробій пережити смерть коханої людини. Вона є одним із найсильніших членів нашої команди, яка попри важке поранення під Курдюмівкою відмовляється піти на демобілізацію, а хоче продовжувати звільняти Україну», – пише Порошенко.