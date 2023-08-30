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Порошенко в ефірі турецького телеканалу порівняв Путіна з бен Ладеном: кінець його буде таким же

Політик вважає, що в президента РФ два ймовірні шляхи: або бути судимим міжнародним трибуналом, або бути убитим своїми ж співвітчизниками. 

Петро Порошенко в інтерв’ю турецькому телеканалу Haberturk TV сказав, що загибель лідера терористичної організації ПВК "Вагнер" Пригожина – це ще один аргумент не вірити президенту РФ та його обіцянкам. Про це повідомили в пресслужбі партії "Євросолідарнсть". 

"Відразу, коли скасували похід пригожина на Москву, я сказав, що даю йому максимум два-три місяці життя. І в долі пригожина я не сумнівався. У нього було два варіанти: постати перед міжнародним правосуддям і потрапити за грати в Гаазі, або бути вбитим", – нагадав Порошенко.

"Це ситуація, яка демонструє, що «гарантії» путіна абсолютно нічого не значать. Це те, що я намагаюся довести тим нашим партнерам, які чинять тиск, щоб вести мирні переговори з путіним. Будь ласка, не вірте путіну", – наголосив п’ятий Президент.

"І друга позиція: я хочу нагадати, що руки путіна і руки пригожина – в українській крові. Пам’ятаю, як Пригожин починав операцію в 2014 році, коли 20 тисяч бойовиків «Вагнера» стояли в Донецькій і Луганській областях, вбивали українців, здійснювали провокації. Це була справжня російська армія. І, швидше за все, катастрофа з літаком пригожина була навмисною. Це точно в стилі путіна. Абсолютно як теракт проти MH17 влітку 2014 року", – провів паралелі Порошенко.

Політик не сумнівається, що для президента РФ майбутнє у найкращому разі – це Гаазький трибунал. У гіршому випадку путін буде вбитий іншою групою всередині його оточення.

"Водночас хочу нагадати: путін визнав, що особисто брав участь у фінансуванні групи Вагнера. Це – доказ, що путін є спонсором тероризму. Існує міжнародно-правова відповідальність для спонсорів тероризму у світі. І путін тут номер один. Він, до речі, дуже схожий на Усаму бен Ладена. Немає великої різниці. І реакція світу буде такою ж. І кінець путіна буде таким же", – переконаний Петро Порошенко.   

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