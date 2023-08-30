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Британський посол Сіммонс записала прощальне відео для українців

Вона пообіцяла, що Британія буде і надалі підтримувати Україну.

Британський посол Сіммонс записала прощальне відео для українців
Мелінда Сіммонс
Фото: Heathcliff O'Malley/The Telegraph

30 серпня Мелінда Сіммонс, яка була послом Великої Британії у Києві з 2019 року, записала прощальне відео до українців, оскільки залишає посаду та повертається до Лондона для продовження дипломатичної служби. 

Про це Сіммонс сказала у зверненні, розміщеному на її сторінці у мережі X (ексTwitter). 

«Дякую всім, хто підтримував мене на цьому шляху. Я пишаюся тим, що ми були разом у ці непрості часи. Україна переможе, і ми обов’язково зустрінемося знову. Велика Британія – з вами до кінця. До перемоги і після неї», – сказала вона.

Нагадаємо, що британський уряд у липні визначив, що новим послом у Києві буде Мартін Гарріс, який із 2003 по 2008 рік був заступником голови дипломатичної місії та генеральним консулом у Києві. 

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А міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі під час візиту до Пекіна закликав Китай допомогти припинити війну Росії в Україні. Міністр підкреслив, що жорстоке вторгнення РФ не може бути виправдане ні Москвою, ні десь ще.

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