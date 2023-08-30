​Я принципово прийняв рішення не повертатись у публічну політику, — Пашинський

Колишній народний депутат чотирьох скликань, голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергій Пашинський продовжить координацію підприємств для розвитку ВПК України.

Про це Пашинський розповів в інтерв'ю LB.

«Я принципово прийняв рішення не повертатись у публічну політику. Бо я бачу себе як лобіст, організатор і координатор розвитку військово-промислового комплексу України. Звичайно, публічна політика дає якісь переваги. Але в той же час я прекрасно розумію, що після перемоги нам треба буде будувати іншу державу. І якщо я хочу бути ефективним менеджером розвитку ВПК, то мені треба буде співпрацювати з різними політичними таборами, з людьми, що мають різні політичні погляди. Тому суб'єктність у політиці якраз буде мені шкодити. Я прийняв це рішення. І я не збираюся змінювати його найближчим часом», — заявив він.

Пашинський наголосив, що зосередить свою роботу у сфері ВПК.

Водночас він додав, що вже три роки не спілкувався з колишнім політичним колегою по «Народному фронту», колишнім прем’єром Арсенієм Яценюком. А п'ятий Президент України Петро Порошенко на самому початку великої війни попросив його надати йому консультацію.

«Тоді він розпочинав свою волонтерську діяльність. Та просто запитав мене: чого найбільше потребує армія? Тоді я порадив йому - та бачив у ЗМІ, що він реалізує мою пораду - постачати вантажівки, вантажівки, ще раз вантажівки. Це було на момент початку війни. Та й зараз необхідний автотранспорт. Ви знаєте, що автотранспорт — це такий розхідний матеріал. І проблема залишається дуже актуальною зараз», - сказав він.

Пашинський підкреслив, що не «мав комунікації ні з президентом Зеленським, ні з кимось з його оточення".

"Я комунікую з посадовцями сектору оборони та безпеки… Щодо нашого Президента, то, як і всі інші, не можу не відмітити, що з 24 лютого президент Зеленський проробив колосальну роботу. По мобілізації, як всередині держави, так і за її межами. І ви знаєте, ця робота ще буде оцінена. Станом на сьогодні, завдяки зусиллям держави України, в тому числі Зеленського, розпочаті такі збройні програми, які ми, на жаль, з багатьох причин не змогли реалізувати з 2014 року. Я впевнений, що ці програми наразі будуть реалізовані. Не сумніваюся, що це буде. Ми ще це побачимо на фронті, по кількості вбитих наших ворогів», — впевнений він.

Нагадаємо, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії Сергій Пашинський за погодженням з керівником держпідприємства "Київське конструкторське бюро "Луч" організував своєчасне вивезення з заводу великої кількості протитанкових ракет, які виготовляло підприємство. Також за сприяння КБ "Луч" він розпочав підготовку 50 розрахунків ПТРК "Стугна" та "Корсар" з числа добровольців.