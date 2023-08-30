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"Український свідок" показав роботу польської САУ "Краб" на передовій

"Краби" якісні, високоточні та надійні.

"Український свідок" показав роботу польської САУ "Краб" на передовій
САУ "Краб"
Фото: "Український свідок"

Журналісти проєкту "Український свідок" показали роботу бойового екіпажу польської САУ "Краб" на Бахмутському напрямку.

“САУ "Краб" польського виробництва досить якісні, високоточні, надійні. Мої хлопці задоволені, що отримали таку техніку, і працюють на ній. Є результат. І ми його бачимо”, – каже Максим, військовослужбовець артилерійської бригади.

Владислав, командир польського "Краба", розповів, що у порівнянні з радянською установкою “Мста-Б”, на якій військові працювали раніше, польські виграють у часі розгортання, кількості екіпажу та можливості самохідного пересування. На опанування Крабів хлопці мали 12 днів.

Військові кажуть, що польська САУ не розрахована на таку інтенсивність боротьби, яка є зараз на фронті. Також бійці розповіли, що гармату, яка поставила рекорд, польська сторона забрала до музею.

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Нагадаємо, "Український свідок" показав роботу артилеристів на Мар’їнському напрямку. У сюжеті військові 79-ї ОДШБр прикривають піхоту під час її наступу та відбивають штурми противника.

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