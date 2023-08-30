Журналісти проєкту "Український свідок" показали роботу бойового екіпажу польської САУ "Краб" на Бахмутському напрямку.

“САУ "Краб" польського виробництва досить якісні, високоточні, надійні. Мої хлопці задоволені, що отримали таку техніку, і працюють на ній. Є результат. І ми його бачимо”, – каже Максим, військовослужбовець артилерійської бригади.

Владислав, командир польського "Краба", розповів, що у порівнянні з радянською установкою “Мста-Б”, на якій військові працювали раніше, польські виграють у часі розгортання, кількості екіпажу та можливості самохідного пересування. На опанування Крабів хлопці мали 12 днів.

Військові кажуть, що польська САУ не розрахована на таку інтенсивність боротьби, яка є зараз на фронті. Також бійці розповіли, що гармату, яка поставила рекорд, польська сторона забрала до музею.

Нагадаємо, "Український свідок" показав роботу артилеристів на Мар’їнському напрямку. У сюжеті військові 79-ї ОДШБр прикривають піхоту під час її наступу та відбивають штурми противника.