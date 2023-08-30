Кулеба розповів деталі про героїчне звільнення Роботиного: група з 31 бійця 18 годин буквально на животах повзла мінними полями

Ці військові дісталися позицій ворога, вибили їх звідти та утримали територію до прибуття посилення.

Звільнення стратегічно важливого Роботиного в Запорізькій області стало можливим завдяки одному українському підрозділу. Він декілька місяців вів безперервні штурми на цій найважчій ділянці фронту, внаслідок чого військові були фізично та морально виснажені та втратили здатність продовжувати наступ.

Тоді ухвалили рішення змінити керівництво підрозділу. Новий командир попросив зібратися мотивованих та готових виконувати бойові завдання. Такі деталі звільнення населеного пункту міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів на конференції послів у Франції, повідомляє МЗС.

У підрозділі створили зведену групу з 31 бійця, третина з яких не мала бойового досвіду, але всі вони мали знання та волю до перемоги. Завдяки лідерству командирів та сержантів, ця група налагодила горизонтальні звʼязки з суміжними підрозділами і приступила до роботи на лінії зіткнення.

Кулеба розповів, що захисники 18 годин проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр росіяни поставили по шість мін. Підрозділ дістався смуги дерев, якою розділяють фермерські поля. Наш підрозділ вибив звідти росіян і дві доби тримав цю позицію, поки не підійшло підкріплення.

Після цього група пройшла ще 10 кілометрів з рюкзаками по 35-40 кілограмів ваги по мінних полях. Вони встигли лише коротко перевести дихання та одразу пішли на штурм укріплених російських позицій, вибили ворога звідти та протрималися до підходу основних сил.

За 40 днів цей підрозділ провів шість штурмів та дві розвідки. Група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону. Втрати склали сім поранених, з яких лише один тяжкий, який наступив на міну.

Кулеба підкреслив, що фактично робота цієї групи зробила можливим наступ цілої бригади на Роботине та його звільнення після тижнів штурмів.

"Я розповів вам цю історію, щоб продемонструвати три принципи, корисні також для дипломатів. Перший: лідери ведуть вперед, що б не говорили всілякі скептики, та як би складно не було. Другий: справа не в кількісній перевазі, а в мотивації, розумі, здатності діяти згуртовано. Тому кожного разу, коли хтось вкотре розказуватиме вам, що Росія занадто велика, аби її перемогти, розказуйте цю історію. Третій: зосередженість на перемозі має бути беззастережною", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 22 серпня ЗСУ з боєм увійшли в Роботине. Наступного дня бійці 47-ої бригади встановили над розбитою росіянами школою український стяг, підписаний Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Важкі бої за населений пункт тривали, росіяни не припиняли його обстрілювати. Зрештою населений пункт вдалося звільнити повністю.