Росіяни майже щодня обстрілюють артилерією Роботине, де 23 серпня встановили український прапор

У селі Роботине Запорізької області, де 23 серпня українські захисники підняли український прапор, після російських обстрілів майже не залишилося вцілілих будівель.

Окупанти і зараз майже щодня бʼють по ньому артилерією. Про це у ефірі телемарафону повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"З тих будинків, які там залишились – їх просто там нема, вони розбиті. Наші воїни потихеньку йдуть вперед, але ті мінні загородження, які вони зробили, вони дуже масштабні і дуже великі і потрібен час, щоб їх проходити", – сказав він.

Фото: Мілітарний Український прапор в Роботиному

За даними Малашка, в Роботному до повномасштабного вторгнення мешкало 500 людей, а залишилося 17. Частину з них нещодавно евакуювали, ще декілька осіб залишаються ближче до лінії фронту. Їх готові евакуювати коли дозволить безпекова ситуація.

Оріхів та Гуляйполе росіяни обстрілюють керованими авіабомбами та артилерією.

Нагадаємо, 22 серпня у Міноборони повідомили, що українська армія з боєм увійшла в Роботине. Тривали бої. Наступного дня, 23 серпня, військові 47-ї бригади встановили в Роботиному державний прапор України – із підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.