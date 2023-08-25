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Росіяни майже щодня обстрілюють артилерією Роботине, де 23 серпня встановили український прапор

В селі залишається декілька мешканців – їх готові евакуювати, коли дозволить безпекова ситуація. 

Росіяни майже щодня обстрілюють артилерією Роботине, де 23 серпня встановили український прапор
Юрій Малашко
Фото: скрін

У селі Роботине Запорізької області, де 23 серпня українські захисники підняли український прапор, після російських обстрілів майже не залишилося вцілілих будівель. 

Окупанти і зараз майже щодня бʼють по ньому артилерією. Про це у ефірі телемарафону повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"З тих будинків, які там залишились – їх просто там нема, вони розбиті. Наші воїни потихеньку йдуть вперед, але ті мінні загородження, які вони зробили, вони дуже масштабні і дуже великі і потрібен час, щоб їх проходити", – сказав він.

Український прапор в Роботиному
Фото: Мілітарний
Український прапор в Роботиному

За даними Малашка, в Роботному до повномасштабного вторгнення мешкало 500 людей, а залишилося 17. Частину з них нещодавно евакуювали, ще декілька осіб залишаються ближче до лінії фронту. Їх готові евакуювати коли дозволить безпекова ситуація. 

Оріхів та Гуляйполе росіяни обстрілюють керованими авіабомбами та артилерією. 

Нагадаємо, 22 серпня у Міноборони повідомили, що українська армія з боєм увійшла в Роботине. Тривали бої. Наступного дня, 23 серпня, військові 47-ї бригади встановили в Роботиному державний прапор України – із підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

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