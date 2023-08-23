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Бійці 47-ї бригади встановили український прапор із підписом Залужного у селі Роботине Запорізької області

Синьо-жовтий стяг замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора.

Бійці 47-ї бригади встановили український прапор із підписом Залужного у селі Роботине Запорізької області
Фото: скриншот відео

Бійці 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине Запорізької області український стяг.

Про це повідомляє пресслужба бригади у фейсбуці.

"Історичний день! Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському. Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора!", - йдеться в повідомленні.

Згодом відео з українським прапором з'явилося у телеграм-каналі Головнокомандувача Залужного.

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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що українські військові 47-ї бригади з боєм увійшли в село Роботине та організували евакуацію мирних мешканців на БМП Bradley.

Раніше заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони мали успіх південно-східніше Роботиного. Ворог намагався повернути втрачені положення, але безуспішно. В Роботиному зараз триває планова бойова робота.

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