Сили ППО знищили 11 ворожих безпілотників на Одещині та Запоріжжі

У ніч на середу 23 серпня ворог здійснив пуски "Шахедів" з південного напрямку.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що всього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим).

Сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищили 11 ворожих безпілотників, 9 у Одеській та 2 – в межах Запорізької області.

Нагадаємо, вночі 23 серпня росіяни упродовж трьох годин атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Ціллю ворога була цивільна інфраструктура регіону. Є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є зерносховища.