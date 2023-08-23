Уночі Москву знову атакували безпілотники, – Міноборони РФ

Один з них влучив у будівлю "Москва-Сіті".

Російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Москву цієї ночі. Нібито два БПЛА літакового типу сили ППО збили у Московській області, а третій влучив у будівлю комплексу "Москва-Сіті".

"Два з атакуючих столицю БПЛА знищено засобами ППО в повітрі над територією Можайського та Хімкінського районів Московської області. Третій БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зіткнувся з будівлею комплексу "Москва-Сіті", – повідомило Міноборони РФ у Telegram.

За інформацією відомства, внаслідок атаки БПЛА постраждалих немає. Мер Москви Сергій Собянін уточнив, що другий безпілотник потрапив у будівлю, що будується у "Сіті". На місце вибуху виїхали оперативні служби.

Російські Telegram-канали публікують відео влучання безпілотника у будівлю "Москви-Сіті". Будівля пошкоджена на рівні 10-15 поверхів. У Химках внаслідок падіння уламків безпілотника також пошкоджена будівля.

За інформацією російських ЗМІ, аеропорти Москви цієї ночі тимчасово припинили приймати і відправляти літаки.

Нагадаємо, останнім часом Москву регулярно атакують безпілотники. Так, 21 серпня Міноборони РФ заявило про збиття у Підмосков’ї двох БПЛА. Нібито один українськийбезпілотник був подавлений засобами радіоелектронної боротьби в Одинцовському районі на заході від Москви. Другий був збитий над територією Істринського району Московської області.

Столицю РФ атакував безпілотник 18 серпня. За інформацією Telegram-каналів, стався вибух в районі бізнес-центру "Москва-сіті", пошкоджена будівля Експоцентру. Водночас Міноборони РФ підтвердило атаку БПЛА, проте заявило, що його вдалося збити.

Уночі 1 серпня Москву також атакували безпілотники. Один БПЛА влучив у бізнес-центр "Москва-Сіті", пошкоджено фасад будівлі на рівні 21 поверху. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що атака була відбита.

30 липня РФ заявляла про нічну атаку "українських безпілотників". Були зафіксовані пошкодження в "Москва-Сіті". За словами мера Собяніна, атака безпілотників була відбита, постраждалих не було. Однак російське видання ТАСС повідомляло, що поранення отримав охоронець.