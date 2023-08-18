Москву знову атакував безпілотник: пошкоджена будівля Експоцентру, спалахнула пожежа в "Москва-сіті"

Цієї ночі Москву знову атакував безпілотник. За інформацією Telegram-каналів, стався вибух в районі бізнес-центру "Москва-сіті", пошкоджена будівля Експоцентру. Водночас Міноборони РФ підтвердило атаку БПЛА, проте заявило, що його вдалося збити.

Російські Telegram-канали стверджують, що вибух пролунав біля веж бізнес-центру "Москва-Сіті", а за кілька хвилин до нього очевидці бачили безпілотник, що пролітав повз. Він впав на дах "Експоцентру" в районі "Москви-Сіті" та пробив його. Також зазначається, у 8 павільйоні Експоцентру сталося обвалення на площі 30 кв. м.

Водночас мер столиці РФ Сергій Собянін стверджує, що дрон нібито був збитий силами ППО, а в районі експоцентру впали його уламки.

"Сьогодні вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотник. Уламки БПЛА впали в зоні "Експоцентру", значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає", – написав він у Telegram.

Міністерство оборони РФ підтвердило атаку Москви безпілотником цієї ночі, відомство також стверджує, що дрон нібито вдалося збити. Зазначається, що безпілотник намагався атакувати об'єкти у Москві і Московській області, однак "після впливу на нього засобів ураження ППО, змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної Москви". В Міноборони також заявили, що внаслідок падіння його уламків загорянь та постраждалих немає.

Через нічну атаку безпілотника вперше обмежили польоти в усіх чотирьох аеропортах московського регіону – Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковському. В Telegram-каналі Росавіації вказується причина обмежень – "забезпечення безпеки польотів". За час обмежень 7 рейсів було відправлено на запасні аеродроми: 3 – до Нижнього Новгорода, 3 – до Санкт-Петербурга і 1 – до Мінська.

Нагадаємо, вночі 1 серпня Москву атакували безпілотники. Один БПЛА влучив у бізнес-центр "Москва-Сіті", пошкоджено фасад будівлі на рівні 21 поверху. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що атака була відбита.

Уночі 30 липня РФ заявляла про нічну атаку "українських безпілотників". Були зафіксовані пошкодження в "Москва-Сіті". За словами мера Собяніна, атака безпілотників була відбита, постраждалих не було. Однак російське видання ТАСС повідомляло, що поранення отримав охоронець.