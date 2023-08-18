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Росіяни завозять в Мелітополь чергові партії силовиків, - Федоров

Головна мета ворога - залякати мешканців тимчасово окупованих територій.

Росіяни завозять в Мелітополь чергові партії силовиків, - Федоров
Фото: соцмережі окупантів

Росіяни завозять в тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області нових силовиків.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Ворог не може подолати спротив на ТОТ та хвилюється за свої псевдовибори”, - написав Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, що російські окупанти влаштували свою “прокуратуру” в багатоповерхівці, а в будівлі української прокуратури діє військова прокуратура окупантів. 

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Також черговий підрозділ поліції загарбники розмістили у “віджатому приміщенні нічного клубу”.  

Крім того, всі приміщення, де розміщувалися українські правоохоронні органи, також зайняті загарбниками.

“Головна мета ворога - залякати мешканців ТОТ, тож наглядачів в погонах ставатиме тільки більше”, - підсумував Федоров

Нагадаємо, на Запоріжжі у тимчасово окупованому Мелітополі та Мелітопольському районі російські загарбники проводять операцію з пошуку місцевого підпілля. Ворожі “поліцаї” організовують рейди у громадському транспорті.

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