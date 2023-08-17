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ВАКС визнав нардепа Герасимова винним у недекларуванні нерухомості в Іспанії

Але через закінчення строків давності депутата звільнили від відбування покарання.

ВАКС визнав нардепа Герасимова винним у недекларуванні нерухомості в Іспанії
Артур Герасимов
Фото: Макс Требухов

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала народного депутата винним у недекларуванні нерухомості в Іспанії.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, його звинуватили у винним у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік.

За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про Артура Герасимова.

Покарання - штраф у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади строком на рік. Але через закінчення строків давності нардепа звільнили від відбування покарання.

Герасимов не вніс до виправленої декларації за 2020 рік відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, розташовані в Іспанії, загальною вартістю 252 тис. євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів, які були розміщені на рахунках в одному з українських банків.

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Нагадаємо, Герасимов отримав підозру цьогоріч у січні. Він заявив, що квартиру придбав у 2013 році, до початку політичної діяльності і обрання депутатом.

Раніше Апеляційна палата ВАКС закрила кримінальне провадження за обвинуваченням народної депутатки від фракції "Слуги народу" Анни Колісник у недостовірному декларуванні.

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