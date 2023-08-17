Поліцейські Київщини перекрили канал торгівлі людьми.
Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
За інформацією правоохоронців, 41-річний організатор розміщував оголошення в телеграм-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі.
Працівники управління міграційної поліції на одному з прикордонних пунктів пропуску Львівщини не дали вивезти українку за кордон для надання послуг сексуального характеру.
"Щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів. Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон", - зазначили в поліції.
Правоохоронці провели три санкціоновані обшуки й вилучили гроші, банківські картки, зошити з чорновими записати та інші речові докази. Організатора затримали і помістили до СІЗО.
Зловмисникові повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заарештував заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполу за "кришування" закладів розпусти. Також отримали підозри 9 осіб, які у складі двох злочинних груп вербували жінок для сексуальної експлуатації за кордоном та в Україні.