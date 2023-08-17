Поліцейські Київщини перекрили канал торгівлі людьми.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

За інформацією правоохоронців, 41-річний організатор розміщував оголошення в телеграм-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі.

Працівники управління міграційної поліції на одному з прикордонних пунктів пропуску Львівщини не дали вивезти українку за кордон для надання послуг сексуального характеру.

"Щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів. Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон", - зазначили в поліції.

Правоохоронці провели три санкціоновані обшуки й вилучили гроші, банківські картки, зошити з чорновими записати та інші речові докази. Організатора затримали і помістили до СІЗО.

Зловмисникові повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: Telegram/Андрій Нєбитов

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва заарештував заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполу за "кришування" закладів розпусти. Також отримали підозри 9 осіб, які у складі двох злочинних груп вербували жінок для сексуальної експлуатації за кордоном та в Україні.