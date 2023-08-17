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Президент підписав указ щодо звільнення очільників обласних військкоматів

Генпрокуратура, НАЗК і ДБР мають вжити додаткові заходи з протидії різних правопорушень посадовцями ТЦК.

Президент підписав указ щодо звільнення очільників обласних військкоматів
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про звільнення керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ (військкоматів).

Про це йдеться на сайті глави держави.

Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному рекомендували ухвалити рішення про перебування на посадах військкомів, припинивши практику їх ротацій. Також він має призначити за рекомендаціями командирів оперативно-тактичних угруповань, оперативно-стратегічних угруповань військ на посади очільників ТЦК осіб офіцерського складу, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, та за умови проходження ними перевірки Службою безпеки України.

Крім того, Офіс Генпрокурора, НАЗК і ДБР мають у місячний термін вжити додаткові заходи із протидії вчиненню посадовцями військкоматів корупційних та інших кримінальних правопорушень.

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Нагадаємо, минулого тижня РНБО рекомендувала призначити в обласні ТЦК поранених офіцерів. Опісля член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський повідомив, що вже є списки тих, хто має замінити звільнених керівників військкоматів. 

У той же час тривають перевірки військкомів - керівник НАЗК заявив, Агентство завершить ці перевірки до кінця кварталу.

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