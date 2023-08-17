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Укрзалізниця скасувала низку поїздів до Перемишля і призначила новий до Хелма

У Польщі розпочинаються плановий ремонт залізничної інфраструктури, який триватиме місяць.

Укрзалізниця скасувала низку поїздів до Перемишля і призначила новий до Хелма
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

АТ "Укрзалізниця" у зв'язку з місяцем планових ремонтів залізничної інфраструктури в польському Перемишлі  у вересні, скасує низку поїздів за цим напрямком, призначивши новий поїзд до Хелма та змінивши графіки кількох чинних поїздів.

Про це повідомила пресслужба УЗ у Telegram.

"Польська залізниця з 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури в Перемишлі. Це могло б означати скасування всіх рейсів у цьому напрямку, але спільно з польськими колегами ми мінімізували вплив ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

На час проведення ремонтних робіт із 7 вересня до 6 жовтня скасовуються рейси поїздів №89/90 Київ-Перемишль і №73/74 Харків-Перемишль відправленням із Києва та Харкова, зазначено в повідомленні.

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Водночас із 3 вересня буде призначено новий поїзд №119/120 Київ-Хелм, який буде третім щоденним поїздом до Хелма. Поїзд відправлятиметься з Києва о 6:28 та прибуватиме до Хелма о 17:27, зручно стикуючись із польським IC 21100, який вирушає з Хелма о 18:12 та прибуває на станцію Варшава Східня о 21:02. У зворотному напрямку, поїзд IC12100 прибуває до Хелма о 8:42, що дасть змогу здійснити пересадку на потяг о 10:23 із прибуттям до Києва о 22:45, уточнили у пресслужбі УЗ, зазначивши, що пасажири нового призначеного поїзда не проходитимуть перевірки на кордоні вночі.

"Цей рейс буде зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень)", - повідомили в УЗ.

У "місяць ремонту" щоп'ятниці і щосуботи продовжать курсувати два поїзди "Інтерсіті+" відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня. Зокрема, чинний "Інтерсіті+" №705/706 Київ-Перемишль та новий поїзд №707/708 Київ-Перемишль, що відправлятиметься з Києва о 22:17 та прибуватиме до Перемишля о 6:23, а зворотно з Перемишля об 11:15 із прибуттям до Києва о 20:41.

Поїзди №53/54 Київ-Перемишль, №89/90 Київ-Перемишль, №31/32 Запоріжжя-Перемишль, №35/36 Одеса-Перемишль, №73/74 Харків-Перемишль, №715/716 Київ-Перемишль 7-8, 14-15, 21-22 вересня буде скасовано.

Через ремонти у вересні буде змінено і розклад поїздів №54 та №36. Поїзд №54 Перемишль-Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) і прибуватиме до Києва о 5:34 (замість 9:00). Поїзд №36 Перемишль-Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) і прибуватиме до Одеси о 8:10 ранку.

Таким чином, незважаючи на ремонти біля Перемишля, кількість запропонованих "УЗ" місць на Польщу у вересні навіть зросте приблизно на 100 завдяки новому рейсу на Хелм (три пари поїздів у вихідні). Після завершення ремонтних робіт у жовтні, у разі популярності, додатковий рейс на Хелм збережеться. У цьому випадку, кількість квитків у напрямку Польщі збільшиться на 10%.

Нагадаємо, що Уз призначила на серпень - вересень додаткові поїзди на популярних напрямках.

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