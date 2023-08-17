Росіяни обстріляли Заоскілля на Харківщині, загинула жінка

Сьогодні близько 10 години ранку окупанти обстріляли Заоскілля Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок атаки загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові поранення. Медики надали їй допомогу на місці.

Пошкоджений житловий будинок, загорілася господарча споруда.

Нагадаємо, минулої доби тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області. Пошкоджені будинки, спалахнули пожежі. У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік.