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Україні вдалося зробити достатні запаси палива для проходження цієї зими в умовах війни, - британська розвідка

Зокрема, Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій. Також країні вдалося зробити значні запаси газу.

Україні вдалося зробити достатні запаси палива для проходження цієї зими в умовах війни, - британська розвідка
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Україні вдалося зробити досатні запаси палива для проходження цієї зими в умовах війни.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки. 

“Незважаючи на постійний тиск війни, зусилля України зі створення запасів палива, ймовірно, будуть успішними для забезпечення наявності достатніх запасів палива під час наближення зимового періоду”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок взимку, а також забезпечила значні запаси газу, що складають додатковий резерв.

Незважаючи на те, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, триватимуть цієї зими, минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергомережі навіть у воєнних умовах.

Нагадаємо, в Україні збираються захистити соціальну інфраструктуру від можливих блекаутів за допомогою розробки Ілона Маска. Йдеться про системи Tesla Powerwall, які працюють за принципом повербанків. Один пристрій забезпечуватиме живленням цілу лікарню, школу чи дитсадок.

Раніше прем’єр-міністр України заявив, що зима буде складною, але ми маємо вистояти. Прем’єр каже, що влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.

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