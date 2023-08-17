Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
ГоловнаСуспільствоВійна

Оборонці збили на Донеччині ворожий вертоліт Ка-52

Гелікоптер був знищений на Бахмутському напрямку.

Оборонці збили на Донеччині ворожий вертоліт Ка-52
Фото: Микола Олещук

Сьогодні зранку Сили оборони ліквідували на Донеччині ворожий вертоліт Ка-52.

Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних Сил за успішну бойову роботу", – написав він.

Гелікоптер Ка-52 використовують для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Збройні сили знищили 314 гелікоптерів та 315 літаків ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies