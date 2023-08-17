Оборонці збили на Донеччині ворожий вертоліт Ка-52

Гелікоптер був знищений на Бахмутському напрямку.

Сьогодні зранку Сили оборони ліквідували на Донеччині ворожий вертоліт Ка-52.

Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних Сил за успішну бойову роботу", – написав він.

Гелікоптер Ка-52 використовують для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Збройні сили знищили 314 гелікоптерів та 315 літаків ворога.